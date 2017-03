GODINU DANA NAKON FILMSKE SURADNJE KOJA JE PODIGLA PRAŠINU: Navodna ljubavnica Brada Pitta rodila djevojčicu

Francuska glumica na svijet je donijela drugo dijete, djevojčicu kojoj još nije nadjenula ime.

U rujnu prošle godine strani su mediji počeli šuškati da slavna glumica Marion Cotillard, koja je pažnju javnosti najviše privukla ulogom u filmu ‘Allied’ gdje je glumila s Bradom Pittom, i njezin partner Guillaume Canet čekaju drugo dijete.

Ta je vijest bila točna pa je slavni par sada dobio djevojčicu, a već imaju petogodišnjeg sina Marcela.





Marion je sretnu vijest objavila i na svom Instagram profilu, a u to je vrijeme bila u centru medijske pažnje jer je baš tada Angelina Jolie podnijela zahtjev za rastavu od Brada Pitta, a obožavatelji i mediji nju su počeli okrivljavati za to te je nazivati ‘Pittovom ljubavnicom’.

Glumica je te navode oštro opovrgnula u svojoj izjavi na društvenim mrežama. “Čovjeka svog života upoznala sam prije mnogo godina. On je moja ljubav, moj najbolji prijatelj, jedini čovjek kojeg trebam i želim”, objasnila je tada Marion.

Ona i njezin partner upoznali su se na snimanju filma ‘Love Me if Yout Dare’, a on je tada bio u braku s Diane Kruger.