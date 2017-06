GLUMICA PROSLAVILA ROĐENDAN SKAČUĆI U BAZEN: ‘Strastvena sam, emotivna, naivna i osjetljiva’

Glumica Ecija Ojdanić tijekom cijelog dana prima slatke poruke za rođendan na svom profilu, a zahvalila se iskrenom objavom gdje samo želi zdravlja i zdrave zglobove za sve životne i prave utrke koje me čekaju u životu.

Zid Facebooka jedne od najpopularnije domaće glumice Ecije Ojdanić prepun je čestitki za njen 44. rođendan. Ona je svima odlučila odgovoriti emotivnom objavom Instagramu.

‘Što sam sve preživjela u ovo malo malo vremena, a što me sve još čeka… I dok primam čestitke za svoj 44. rodjendan, osjećam ogromnu količinu zahvalnosti i ushita! Zahvalnosti jer imam prekrasne dvoje djece, meni najboljih, najljepših i najpametnijih malih ljudi na planetu, jer imam dobrog i voljenog muža, zdravu, veselu i harmoničnu obitelj na koju se uvijek mogu osloniti, hrpu raznolikih ljudi po cijeloj planeti koju imam sreću zvati prijateljima, jer imam posao koji volim i koji me ispunjava i tjera da budem još bolja, jer sam uz puuuuno strasti, energije i pomoći divnih umjetnika stvorila #Moruzgvu”, malo ali moćno nezavisno kazalište koje neprestano proizvodi predstave koje voli i publika i kritika, a odnedavno i državni i gradski kulturni fondovi, jer sam ovakva kakva jesam …strastvena, emotivna, naivna, osjetljiva i puuuna slatkog uzbudjenja za sve sto me čeka u životu …. samo želim zdravlja, nadahnuća i zdravih zglobova za sve životne i prave utrke koje me čekaju u životu!!!Hvala vama na svim divnim željama!!! #birthdaygirl #lifeisbeautiful’ napisala je Ecija uz fotografiju na kojoj skače u bazen.