GLEDATELJI TLZP-A LJUTITI ZBOG NEPRAVDE: ‘Nives, ti si favorit ove sezone, ali vidi se tko te iz žirija ne podnosi’

Imam toliko razloga za smijeh, a jedan od njih je što se na visokoj poziciji u Tlzp-u mogu zahvaliti upravo dragim estradnim kolegama koji su mi dali visoke bodove kao gostujući žiri. Hvala dragi #damirkedzo #jelenarozga #jacqueshoudek ❤ #sanjaagicmakeup #renatagrcicstyling #simeeskinja #fabuladeforma #revlonprofessional

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Mar 28, 2017 at 9:21am PDT