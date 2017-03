GLAZBENI VELIKAN UZEO JOJ JE NEVINOST: ‘Nikada nije negirao da su mu nečiste misli prolazile kroz glavu’

Bivša supruga slavnog pjevača u svojim memoarima otkriva brojne potresne detalje iz njihova zajedničkog života.

Mayte Garcia, bivša supruga legendarnog glazbenika Princea, odlučila je objaviti svoje memoare u kojima otkriva potresne detalje iz njihova zajedničkog života, a progovorila je i o trenutku kada je izgubila nevinost.

Mayte je kao šesnaestogodišnjakinja živjela u Njemačkoj kada je njezina majka Princeu odnijela video snimku na kojoj Garcia pleše trbušni ples. Zahvaljujući majčinom potezu Mayte je dobila priliku upoznati popularnog pjevača u backstageu.

Njih su dvoje kliknuli na prvu i već od njezine 17. godine Prince je bio njezin zakonski staratelj, uz blagoslov Mayteinih roditelja.

Tako je Mayte počela plesati na Princeovim turnejama, ali mu je poslužila i kao inspiracija za album ‘Love symbol’. Također, Prince je za nju 1995. godine napisao hit ‘The most beautiful girl in the world’.

Dok joj je bio staratelj, Prince je Mayte zvao na druženje u njegovu hotelsku sobu, ali su spavali u odvojenim krevetima, a on bi joj ujutro pravio palačinke. “Nikada nije negirao da su mu nečiste misli prolazile kroz glavu, ali nismo imali seksualne odnose”, otkriva Garcia, piše People.

Kad je napunila 19 godina, Prince joj je rekao da je vrijeme da počne uzimati kontracepciju.

“Tjedan dana kasnije, ili malo više, napisala sam u svom dnevniku: ‘9. veljače 1993. – nisam djevica’ i sastrane sam nacrtala smajlić. Strpljenje se isplati”, napisala je u svojim memoarima.

Mayte je imala samo 22 godine kada se 1996. na Valentinovo udala za tada 37-godišnjeg Princea. Nažalost, njih su dvoje tijekom svog braka izgubili dvoje djece, a razveli su se nakon samo tri godine.