GABI SE DRAMATIČNO PROMIJENILA: Natjecateljica ‘Života na vagi’ pokazala svoju transformaciju

Gabrijela Crnjac koja se proslavila nastupom u emisiji ‘Život na vagi’ nastavila je mršaviti i nakon showa.

Njezin cilj je da do kraja 2017. dođe do 80 kilograma, a na dobrom je putu jer je od početka showa do danas skinula preko 60 kilograma, što dobro pokazuje fotografija koju je poslala RTL-u, a na kojoj se vide sve njezine faze mršavljenja.

Gabi ima tek 25 godina pa smo sigurni u njezin dugoročni uspjeh kojem je svakom danu sve bliže. Nedavno je i na Facebooku objavila fotografiju uz koju je napisala: ‘Nije važno samo živjeti. Važno je biti sretan…’ što ukazuje na to da je i sama pronašla sreću, što će joj sigurno pomoći u ostvarivanju cilja.