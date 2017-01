FANOVI SU MISLILI DA SE ŠALI: Holivudski glumac počinio samoubojstvo u prijenosu uživo!

Después de haberle anunciado a sus seguidores, el actor estadounidense, Frederick Jay Bowdy, retransmitió esta semana a través de Facebook Live su propio suicidio. El joven, que estaba logrando progresar en Hollywood poco a poco, se encontraba en una situación complicada que podría estar relacionada con su fatal decisión. Padre de seis hijos, Bowdy había sido recientemente acusado de acoso sexual y estaba en libertad después de haber pagado una fianza de cien mil dólares. Tras anunciar que iba a quitarse la vida, un familiar del joven avisó a la policía pero los agentes no llegaron a tiempo para evitar el suicidio, cuenta Los Ángeles Times. Muchos de los seguidores que estaban viendo la retransmisión pensaron que todo era un montaje, una interpretación, mientras que muchos otros quedaron en shock. Facebook retiró el vídeo de inmediato. N24 / Con información de 20minutos.es #AquíEstá #ElAragüeño #NoticiasEA #FarándulaEA #EspecáculosEA #Suicidio #FacebookLive #Facebook #FrederickJayBowdy #Hollywood

