FANOVI JE NISU PREPOZNALI: Antonija Blaće ponovno šokirala frizurom, ali se i našalila na vlastiti račun

Ako vam je danas BAD hair day… Think again! Hrvatska traži zvijezdu 😍❤️ tema '70 #disco #danebibilo #tb #lovemyjob #rtl #host #tvhost #talentshow #musicshow #presenter #tvpresenter #liveshow #stage #shooting #memories

A post shared by Antonija Blaće (@antonijablace) on May 3, 2017 at 12:18am PDT