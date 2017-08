FANI STIPKOVIĆ POKAZALA DA SE SILAN ZNOJ ISPLATIO: Nakon prizora iz teretane došlo je vrijeme i za plažu

Life is only good as your mindset…do your best and forget the rest 🙌 // La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos…haz tu mejor esfuerzo y olvídate del resto 👊✨ • • • • ( 📹 by @juandhtrainer ) ____________________________________________________________ #fanitv #workout

A post shared by Fani Stipkovic (@fanistipkovic) on Jul 27, 2017 at 11:46am PDT