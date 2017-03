EVO ZAŠTO JE ELLA ZAMALO STRPALA SUSJEDU U GROB: ‘Kad me vidjela, prepala se i skoro umrla u haustoru’

Ella Dvornik ne prestaje šokirati svoju susjedu, a evo i zašto!

Ella Dvornik poznata je kao djevojka koja uvijek ima svoj stav i svoj stil te se ne prilagođava nikad i nikome. Tako je i ovog puta iznenadila svoje obožavatelje novom bojom kose, a odlučila se za ljubičastu nijansu.

ELLA PORUČILA: Naravno da me vrijeđa kad mi kažu da imam sponzora – imam ih minimalno 20!

“Kako pomaknuti moralne granice: prvi put se pofarbam u sivo i vidi me susjeda i kaže: “dijete drago, pa sjedija si od mene!” Drugi put ja došla još tamnija siva, skoro tamno plava, kaže ona “ajme meni, pa kaj si sad opet radila?” Ofarbam se u svijetlo tirkizno, zaustavi me na hodniku i kaže “a šta ti mama kaže kad joj dođeš tak doma ko uskršnje jaje?” Četvrti put ja dođem ko papiga s tri boje, ona se prepadne, skoro umre u haustoru i kaže “dijete drago pa što učini od kose, skoro me strefilo, nemoj to radit, vidi kak si mlada i lepa, kaj ti to treba?” Jučer dolazim s ljubičastom kosom, kaže ona: “Ajd’, napokon neka normalna boja!” And thats the way the cookie crumbles. P.s susjeda, volim vas”, napisala je Ella na svom Facebook profilu i oduševila obožavatelje fotografijom svoje nove frizure.