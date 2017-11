ENIS BEŠLAGIĆ DIRLJIVOM OBJAVOM KOMENTIRAO PRESUDU GENERALIMA: ‘Nema pobjednika, svi smo mi gubitnici’

ČITAJ!! Moj brate, po domovini… BiH služi stranim silama kao poligon za razne njihove pokuse… To je dokaz koliko smo mi svi “mali” narodi na ovim prostorima i koliko se “veliki” igraju sa nama i našim emocijama… a sve za svoje interese! To je još jedan dokaz da mi moramo praviti svoje priče i poštovati jedni druge. Da nikada više ne budemo izmanipulirani i glupi u svojoj naivnosti!! Da nikada više ne budemo instrumenti i bojeva municija stranih sila… Nema pobjednika na našim prostorima… Svi smo mi gubitnici, osuđeni jedni na druge! I sutra se ne pitajte, ko je kriv?? Jer smo danas SVI ODGOVORNI!! Mir brate, po domovini.

