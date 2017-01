EMMA SE ZEZNULA LA LA: Slavna glumica šizi jer je zbog svojih prohtjeva izgubila ulogu u filmu koji ruši rekorde

Nakon što je film ‘La La Land’ pokorio filmski svijet, glumci koji su bili prvi izbor za uloge u njemu sada lupaju glavom u zid.

Mjuzikl ‘La La Land’ osvojio je 14 nominacija za Oscare, uključujući nominacije za najbolju mušku i žensku ulogu, za koje su nominirani Ryan Gosling i Emma Stone.

OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA OSCARA 2017.: Film La La Land postigao povijesni uspjeh!

No, zanimljivo je da njih dvoje nisu bili prvi izbor za uloge u ovom filmu koji obara rekorde. Kako piše Daily Mail, prvi izbor za uloge u ‘La La Landu’ bili su Emma Watson i Miles Teller.



Oni su na kraju ostali bez uloga jer su bili ‘prezahtjevni’, a sada se njihovim agentima ‘život pretvorio u pakao jer im nisu osigurali uloge u filmu’, piše NY Post.

“Teller je dobio ponudu u iznosu od 4 milijuna dolara za ulogu u filmu ‘La La Land’, no on je tražio 6 milijuna. Watsonovoj je bila ponuđena glavna ženska uloga, no ona ju je odbila. Imala je lude zahtjeve, poput toga da se film snima u Londonu i tražila je veći honorar. Oni su žarko željeli surađivati s Emmom, no rekla je da joj film nije sjeo i da ne želi ulogu. Sada žali zbog toga”, otkrio je izvor blizak glumcima.

“Sada kad film osvaja sve moguće nagrade, njih dvoje su bijesni i traže nekoga koga će okriviti za to što su odbili uloge”, dodaje izvor.