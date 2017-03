ELLA PORUČILA: ‘Naravno da me vrijeđa kad mi kažu da imam sponzora – imam ih minimalno 20!’

Blogerici je dosadilo slušati kritike na vlastiti račun pa se na Facebooku obračunala s onima kojima smeta njen način života.

Ella Dvornik je već nekoliko puta objasnila na koji način zarađuje za život, no mnogi joj i dalje ne vjeruju te tvrde da njena putovanja i skupu odjeću financira njezin zaručnik Charles Pearce. S obzirom na to da je on 13 godina stariji od Elle, dežurni kritičari u novcu vide razlog zašto je mlada blogerica uopće s njim.

Kći Danijele i Dine Dvornika je odlučila ponovno komentirati te glasine, na svoj način.

“Naravno da me vrijeđa kad mi ljudi kažu da imam sponzora! Jer ih imam minimalno 20”, našalila se Ella na Facebooku i oduševila svoje obožavatelje koji su je obasuli riječima podrške.

Ellina majka Danijela trenutno je na dugo željenom putovanju u Indiju, a kada je objavila kamo putuje, i nju su optužili da je financira ‘sponzor’.

“Prodala sam tijelo za par somova eura, dok još mogu, i eto, skupila pare!”, napisala je Dvornik te dobila brojne pohvale za svoj odgovor.