ELLA OGOLILA DUŠU: ‘Dečko me fizički zlostavljao, zbog toga sam godinama imala noćne more’

Ella Dvornik ogolila je dušu i priznala deset stvari o sebi koje možda niste znali.

Popularna blogerica i kći kralja funka Dina Dvornika, Ella Dvornik, odlučila je svojim brojnim obožavateljima otkriti 10 stvari koje sigurno nisu znali o njoj.

Ella je poznata po tome da na društvenim mrežama bez ustručavanja dijeli detalje iz svog života, no neki novi detalji iznenadili su sve.

Među ostalim, Ella je otkrila kako je ostala bez putovnice na Taiwanu, zašto mrzi svoja stopala, kakve kožne izrasline ima na rukama te koja je tajna njezinih zubiju. Najduže se posvetila priznanjima o svojim ljubavnim vezama, budući da je od 14. godine prelazila iz jedne veze u drugu, a u svakoj je vezi bila minimalno dvije godine.

“Imala sam i dečka s kojim sam bila tri godine i koji me fizički zlostavljao. Moram priznati da mi taj period u životu nije bio drag, iako nisam zanala što je točno to. Nitko nije baš pričao o tome, imala sam nekakvih 18 godina. To me poprilično obilježilo, čak i nakon što sam prekinula s tim dečkom, svaki put kad bi netko pored mene napravio ubrzani pokret, prepala bih se ili počela plakati. TO je trajalo skoro tri godine i u to su bili uključeni moji prijatelji koji su tek kasnije saznali za ovo jer se to fizičko zlostavljanje nije događalo samo kod kuće, već se na kraju dogodilo i ispred mojih prijatelja pa više nije bilo načina da to sakrijem od njih i morala sam prekinuti tu vezu”, priznala je Ella u videu te dodala da je zbog ovog iskustva dvije godine imala i noćne more.

Danas je u sretnoj vezi s britanskim arhitektom Charlesom Pearceom te par živi u Londonu.

Ostala priznanja pogledajte u videu.