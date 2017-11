ELLA DVORNIK POKAZALA KAKO IZGLEDA 10 DANA NAKON PORODA: ‘Hvala na iskrenosti i otkrivanju stvarnosti’

Finally out in the fresh air! I get to walk my new @cybex_global pram 😍😍😍 and my moms dog 🤔 😂 Yaay! We are out Balie! Direct link to my coat in my stories :) #newmom #stroller #cybex #ootd #momblog #ukblog #lifestyleblog #travelblog #ukoggers #autumn #sunnyday #newborn #ftm #style #fashion

A post shared by http://www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on Nov 23, 2017 at 2:01am PST