ECIJA IVUŠIĆ O NAJTEŽEM ŽIVOTNOM RAZDOBLJU: ‘Bivši me ostavio na najružniji mogući način samo zato što sam poznata’

Lijepa voditeljica iskreno je progovorila o jednom od najtežih razdoblja u životu – kada ju je ostavio dečko na najružniji mogući način, zbog čega je zamrzila samu sebe i drastično promijenila imidž.

“Prilikom pisanja ovog teksta nije ozlijeđena niti jedna plavuša, ni brineta. Svi likovi su u potpunosti stvarni, a antagonizam plavuša/brineta je prenapuhan da bi glavna junakinja bila bolje shvaćena”, započela je Ecija Ivušić svoje obraćanje na Facebooku.

“Prije par godina, u jednoj za mene nemiloj fazi života, odlučila sam potamniti kosu. I iako je na van to djelovalo kao bezazlena i zabavna promjena imidža, razlog promjene nije bio nimalo zabavan. Bar meni, u to vrijeme. Upravo sam bila prekinula dulju vezu i promjena imidža nije bila da skrenem pažnju na sebe i privučem druge, nego nešto skroz treće – da pobjegnem od sebe. Ne zato što sebe nisam voljela takvu kakva jesam, nego me više nije voljela osoba kojoj sam odlučila dati ljubav”, priznala je i dodala da bi sve lakše podnijela da je do prekida došlo na normalniji način.



“S obzirom na to da je moj bivši odlučio prekinuti sa mnom preko poruke jednogodišnju vezu, bez ikakvog objašnjenja i mogućnosti razgovora, nije mi bilo druge, nego da u maniri svake ostavljene žene tapkam u mraku, svalim krivnju na sebe i interpretiram razloge prijašnjih nesuglasica kao vjesnike prekida”, nastavila je i otkrila bizarne razloge zbog kojih je dotični odlučio nastaviti bez nje.

“Moj bivši je naime imao problem npr. što sam često bila našminkana. I jer sam često nosila štikle. I jer sam bila sređena. Vjerojatno je imao problem i što sam bila plava (navodno su sve prijašnje cure bile brinete). I jer sam se zvala Ecija. Sigurna sam da se mogao prisjetiti kakve su mi boje bile oči i da bi mu to išlo na živce. Da sumiram, imao je problem sa svime što sam ja. A najveći problem je imao sa samim sobom jer je bio sa mnom u vezi. Mom bivšem su se navodno, kako sam kasnije čula, sviđale ‘obične cure”, napisala je.

Također napominje kako je njezin “post-it” prekid rezultirao posttraumatskim stresom zbog kojeg je željela dokazati da je i ona samo “obična cura”.

“Zvuči banalno? Površno? Na tragu predrasuda? Kao- obične cure su smeđe, bezlične i rade obične poslove? Da, zvuči. Jer ljudi su dosta često površni. I plitki. Ko pljuvačka kojom nas vrlo često pljunu optužujući nas da smo plitke. Pitate se, a koga to “nas”? Pa nas. “Plavuše koje žive od izgleda.” “Praznoglave lutkice koje se naslikavaju”. Žene koje tijelima privlače pozornost i skreću pažnju s drugih za život “bitnih” stvari. Predrasude. Osjećala sam ih svuda oko sebe. Prije ih nisam doživljavala jer sam otkad znam za sebe samouvjereno koračala svojim putem uvijek imajući na umu tko sam i što sam. Odlučila sam se za javni posao svjesno, znajući da sam dovoljno jaka da se nosim sa svime što nosi. I dobrim i lošim. Ali nikada nisam razmišljala da će se s time trebati nositi i osoba koju izaberem i da ona možda neće biti dovoljno jaka nositi se sa svime time. I dobrim i lošim. I predrasude su me napokon dotakle. Jer su se sada reflektirale na moj odnos s drugom osobom. Trebalo je biti jak za oboje”, zaključila je Ecija, koju na početku voditeljske karijere, kako kaže, nitko ni u poslovnom smislu nije shvaćao ozbiljno jer su je svi promatrali isključivo kroz prizmu boje kose.