DRUŠTVENE MREŽE ZAPALILA GOLA FOTOGRAFIJA FILIPA JURIČIĆA: ‘Pročitao sam da neke čak i pali…’

Hrvatski glumac se našao u neugodnoj situaciji kada se društvenim mrežama počela dijeliti njegova golišava fotografija, tj. ona koja izgleda kao da je njegova.

Filip Juričić je postao glavna tema otkako internetom kruži njegova ‘gola’ fotografija. Naime, riječ je o Photoshopu: na golo tijelo nekog drugog muškarca je stavljena glumčeva glava.

Korisnici društvenih mreža su sliku počeli dijeliti pa je došla i do samog Filipa koji je objasnio o čemu je riječ.

“Ne znam jesu li neki već vidjeli ovu fotografiju, ali internetom kruži LAŽNA fotografija mene i mojeg “strateškog polja”. Pa da ne bi bilo vise polemike oko tako nečeg, mislim da se jasno vidi da je moje lice samo nadodano na fotografiju. Pročitao sam da neke čak i pali iako to stvarno nisam ja, no ne vidim foru u svemu tome. Kako nekog može paliti ona stvar ak to fakat nije u mojim gaćama?”, napisao je glumac uz montažu.