DRUGA STRANA OSCARA: U Hollywood stižu autobusi elitnih prostitutki koje na uglednoj klijenteli zarade i do 350 tisuća kuna

Dodjela Oscara najglamurozniji je događaj u svijetu poznatih i slavnih, no glamurozna večer ima i svoju mračnu stranu.

Iza zlatnih kipića, osmijeha s crvenog tepiha, dizajnerskih haljina i skupocjenih poklona, krije se i puno mračniji svijet u kojem na tom istom glamuru zarađuju prostitutke, svodnici i dileri.

Što se svečana dodjela Oscara sve više približava, to se stotine mladih djevojaka sve više slijeva u Los Angeles, s nadom da će profitirati od prostitucije.

“Svodnici znaju da je ovo doba godine kad mogu zaraditi puno novca”, rekla je bivša načelnica losanđeleske policije, Stephany Powell, za britanski The Sun.



Ona je 30 godina radila u policiji, a danas vodi organizaciju koja pomaže mladim djevojkama da se izvuku iz pakla prostitucije. “Jednom sam čula za tulum na privatnom golf terenu na kojem su podigli šator u kojem su djevojke pružale usluge muškarcima. Svodnici u ovo doba preplave Internet s oglasima za posao, a cure rade u hotelskim predvorjima ili barovima. Imat ćemo dosta policajaca u civilu u Hollywoodu kako bi našli djevojke koje pružaju seksualne usluge”, otkrila je policajka.

Djevojke se upuštaju u biznis jer u tjednu dodjele Oscara jedna djevojka može zaraditi i do 350 tisuća kuna, a one koje su se pojavile u filmovima za odrasle imaju najvišu cijenu jer velik broj mušterija želi ostvariti svoje fantazije o seksualnom odnosu s porno zvijezdom.

Također, neki svodnici nude i ugovor o povjerljivosti za ‘uglednu’ klijentelu, a ovog će vikenda cijene za jedan sat iznositi od 7 tisuća kuna na više, a za cijelu noć i do 60 tisuća kuna. Otkriveno je i da velike zvijezde filmske industrije ne škrtare na napojnicama pa djevojke mogu lijepo zaraditi sastrane.

Privatni detektiv Dan Hanks, koji je pomagao u istrazi protiv poznate holivudske madam Michelle Braun, također se oglasio u vezi ove teme: “Hollywood je podmazan industrijom droge i seksa. Sve se to zna i sve se plaća gotovinom. Tulumi nakon dodjele Oscara organiziraju se unaprijed i nijedna slavna osoba ne želi ponoviti trenutak kakav se primjerice dogodio Hughu Grantu kad su ga uhvatili na cesti s prostitutkom. Neke djevojke koje se angažiraju za tulume su eskort dame, a neke su porno glumice. Uvijek ima i onih koje su došle u Hollywood kako bi ostvarile neki svoj san, no to se jednostavno nije dogodilo. Plaćaju im i za šutnju, to je najvažnije pravilo. Tulumi se održavaju u privatnim kućama, hotelima i klubovima.”

Holivudska madam Deborah, koja nije željela otkriti svoje puno ime, također je otkrila da je vrijeme Oscara vrlo plodonosno za prostitutke jer mogu zaraditi između 5 i 50 tisuća dolara. “Tulumi su unaprijed organizirani, a mobiteli i kamere su strogo zabranjeni. Čula sam da je jedna poznata filmska zvijezda prije koju godinu ostavila 20 tisuća dolara napojnice, no poznati rijetko imaju direktan kontakt sa svodnicima. Oni kažu svom čovjeku koji ima svog čovjeka, a on to prenese kome treba. Mnogo je ljudi između glumačke zvijezde i same djevojke. Oscari su poput Nove godine za filmske zvijezde. Njima to označava kraj godine, a ako njihov film osvoji nagradu, onda tulumare bez granica”, rekla je madam.

Otkrila je i da djevojke znaju dolaziti busevima u Los Angeles za oskarovski vikend, a tijekom te večeri velika je konkurencija među djevojkama.

Jedna od najpoznatijih holivudskih svodnica Heidi Fleiss vodila je lanac prostitucije devedesetih, a jedan od njezinih najpoznatijih klijenata bio je glumac Charlie Sheen, koji to nije ni skrivao. Među poznatim klijentima našla su se i imena poput Johnnyja Deppa, Toma Sizemorea, Georgea Lucasa i drugih.