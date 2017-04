DRAMA NA SNIMANJU EMISIJE TLZP-A: Nives zabrinula obožavatelje: ‘Bilo je pitanje hoću li uopće moći nastupiti…’

A i naša diva ne može uvijek biti savršena. Sorry Seve ali danas fakat nije bio tvoj dan 😜 Čestitke mom dragom @daliborpetko ❤ Uvijek me beskrajno zabavljas. Hvala ti i za 5 bodova. Možda je u redu da i objasnimo zašto jer me malo smeta uporaba rijeci "kalkuliranje" u nekim od komentara. Ne, Dalibor Petko nije netko tko kalkulira. Petko je dao tih 5 bodova jer se kao najbolji prijatelj suosjecao i brinuo za mene u toj situaciji. Naime usred nastupa sam pala u nesvijest i bilo je pitanje hoću li uopće uspjeti snimiti svoj nastup. Zna i on da to nije nastup za 5, ali zna i da sam se zaista borila da ostatak ekipe ne ostavim na cjedilu. Vjerojatno bi većina od vas postupila jednako na njegovom mjestu jer to je ljudski i to je prijateljstvo. Love u 😘😘😘 #tlzphr #samoveselo

