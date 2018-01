DORIS DRAGOVIĆ O ČOVJEKU KOJI JE KUMOVAO NJENOJ KARIJERI: ‘Na njegov nagovor sam otišla na audiciju za grupu ‘More’

Zadnjih godina nije često nastupala, ali je zato u rijetkim prilikama kad je održavala koncerte napunila, kako dvorane, tako i trgove.

Doris Dragović sinoć je gostovala u HRT-ovoj emisiji ‘U svom filmu’ gdje je progovorila o svojim glazbenim počecima, ključnim trenutaka svoje karijere i izazova koji posao poput njezina podrazumijeva te otkrila kako unatoč činjenici da i sada puni dvorane i trgove nikad nije osjećala slavu.

‘Ne osjećam se kao diva. Ja sam sebi uvijek ista, ona koju vidim prvu ujutro u ogledalu kad se probudim. A to baš i nije neka scena, moram priznati. Kako godine prolaze, sve mi dođe da pozdravim tu ženu u ogledalu’, kaže Doris.

Kroz karijeru se promijenila i kao osoba

‘Svi smo mi naplavine rijeke života. Život nas obilježi i dobrim i lošim. Ja volim ožiljke – oni svjedoče o bogatstvu, a ne o oštećenosti. Ti nas ožiljci oblikuju, daju nam ideju kako drugi put riješiti neku situaciju’, govori 56-godišnja pjevačica.

Doris je priznala i da je na početku karijere bila puna nesigurnosti i strahova, bez ikakve ideje o tome da bi mogla biti na sceni i pjevati, no tijekom godina se promijenila. ‘Od osobe pune straha i nesigurnosti polako sam se mijenjala prateći tuđe refleksije. No, danas sam sasvim drukčija jer znam da je jedino mjerilo svega isključivo u samome sebi’, kaže legendarna pjevačica.

Da nije bilo Tedija…

Prisjetila se i početka karijere, kada ju je Tedi Spalato nagovorio da s njim ode na audiciju za pjevačicu popularnoga glazbenog sastava More. ‘Ja ne bih nikada sama krenula tim putem da Tedi Spalato, koji mi je bio kao brat, zbog te naše bliskosti nije bio uporan i nagovorio me’, istaknula je te priznala da je koncerti sve više iscrpljuju. ‘Da, koncerti me iscrpljuju jer je davanje veliko, a moje zalihe nisu velike, pa se onda nekako ispušem malo. Zna biti svega – i viroza, i temperatura, i pada imuniteta, pa boli ovo, boli ono, ali ništa zato’, izjavila je Doris Dragović.

Na pitanje kako se nosi sa starenjem i s vremenom koje prolazi, odgovorila je kako voli svoje godine. ‘Ja volim to što imam 56 godina, to je moj dar, moj ukras, nešto što je trebalo doživjeti i proživjeti. Ja sam zahvalna na svakome ožiljku, sve nas to oblikuje, sve je to naše bogatstvo. Ne razmišljam o starenju, razmišljam o skupljanju, koliko mnogo toga imam. Kako mnogo emocija, događaja. Doživjeti to toliko je bogatstvo, a u isto vrijeme toliko rijetko. Kada stanem pred tisuću ljudi, moja je namjera obratiti se svakomu od njih’, kaže Doris.

Poznata pjevačica govorila je i o svojoj vjeri. ‘Ja jesam vjernik. Kad kažem vjernik, to predmnijeva riječ vjera. Međutim, ja sam doista imala vrlo konkretnu Božju podršku u trenutcima kad mi je znalo biti teško, kada sam znala biti izrazito neodlučna, jer neodlučnost je također velika težina, i to smo svi iskusili. Tada sam znala zavapiti: ‘Bože, daj pomozi, riješi, šapni.’ I znao je šapnuti. Znao me podržati, dati rješenje’, izjavila je Doris Dragović.