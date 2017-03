DOMAĆI GLUMAC PROGOVORIO O SKANDALU S GOLOM FOTOGRAFIJOM: ‘Bio sam na policiji. To nisam ja, ja sam deblji!’

Domaći glumac progovorio je o spornoj golišavoj fotografiji koja kruži internetom, a za koju se vjerovalo da je njegova.

Domaći glumac Filip Jurčić nedavno se našao u središtu pozornosti zbog gole fotografije koja je počela kružiti internetom, a za koju se vjeruje da je njegova.

Glumac je sada o spornoj fotografiji progovorio za RTL-ovu emisiju ‘Sve u šest’: “Sad sam čak bio na policiji, to je veliki problem. Naravno da to nije moja fotka, ja tako ne izgledam jer sam i deblji od gospodina koji je na fotografiji na montaži, a s druge strane mi je veliki problem, koji sad pokušavam riješiti, to što netko s Instagrama komunicira i s medijima. I nije mi jasno da mediji to i prenose bez da provjere sa mnom jer taj Instagram uopće nije moj. Ja, naime, nemam Instagram i oni prenose nekakve poruke koje sam ja poslao, što sam ja izjavio, a to nema veze sa mnom.”



Dodao je i da će biti teško ući toj osobi koja se predstavlja kao on u trag, ali neće odustati. “Nevjerojatno je kojom se to brzinom može širiti i ići dalje, a to je jedna obična patka koju netko montira i šibne na Internet, i sad će to kružiti dalje… Meni je to sve skupa suludo, ali, eto, u tako ludom svijetu živimo”, rekao je Jurčić za RTL.