DOMAĆE ZVIJEZDE ISPRAĆAJU 2017.: Lana doživjela prekretnicu, Elli je ‘život opalio šamarčinu’, a Jelena očekuje bolju 2018.

Ja ne znam kako vi, ali ja baš volim da me nešto ‘opali’ po prstima… Znam da zvuči mazohistički 😂 ali ono što se događa nakon toga me puno više veseli, a to je da postanem i otpornija i jača i mudrija. Ali, nisam ja sad bitna. Voljela bih da se ni vi ne bojite lekcija i promjena i da to uvijek okrenete u svoju korist- za svoj napredak. Znam da se ljudi boje loših stvari, ali nikad se čovjek nije se pomakao s mjesta kroz idlična iskustva, ali isto tako za svaku lijepu stvar, zahvalite se ljudima oko sebe i Onome gore. Zahvalna sam za ovu godinu, prekretnicu, za toliko velikih, dobrih stvari, prilika, pjesama, koncerata, putovanja. Puno smo se družili, pjevali, svirali vam… U 2018 planiram da to barem još udvostručimo. Zahvalna sam i VAMA, da vas je ovdje preko 350 000 i da ćemo nastaviti graditi ovu našu ljubav ❤️ U to ime i za zdravlje, sreću i osmijehe, Cheeeeerssss!!! 2018, dobro nam došla ✨🎉✨🎉 NAPIŠITE MI U KOMETAR sto ste vi naučili u 2017 🙏🏻🙏🏻 Foto: @jankojanic

