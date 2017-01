DOMAĆA PJEVAČICA POTRAŽILA UTJEHU U ALKOHOLU PA ZAVRŠILA U VRAPČU: ‘Tukao me, a ja sam tražila grešku u sebi’

Bivša pjevačica E.T.-a otkrila je kako je završila u psihijatrijskoj bolnici Vrapče.

Nakon što ju je bivši partner prije dva tjedna pretukao, bivša pjevačica grupe E.T., Katarina Rautek, ispričala je za Gloriju što se točno dogodilo.

INTIMNA DRAMA POZNATE HRVATSKE PJEVAČICE: Bivši partner i vlastiti brat upali joj u stan i prijetili zbog dečka!

Pjevačica i Krešimir Svitlanović prekinuli su prije godinu i pol dana, no on se nije mogao pomiriti s prekidom te je imao česte ispade, maltretirao ju je i ponižavao.



Katarina je priznala da je zbog svega utjehu potražila u alkoholu zbog čega je prije dva tjedna završila u psihijatrijskoj bolnici Vrapče.

“Tog sam se dana osjećala depresivno pa sam si natočila čašu votke, pa još jednu. Popila sam deci votke i nisam imala dojam da sam pijana. No teta u vrtiću je primijetila da sam rastrojena. Oni su pozvali policiju, policija me odvezla na Hitnu pa sam završila u Vrapču. To je moj najveći poraz”, priznala je pjevačica, piše Jutarnji koji se poziva na tiskano izdanje Glorije.

Katarina s bivšim partnerom ima dvoje djece, a dugo je vremena trpjela fizičko nasilje.

“Tukao me, a ja sam tražila grešku u sebi”, priznala je Katarina.