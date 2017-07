DOMAĆA GLUMICA IMA JAKO, JAKO SEKSI HOBI: Zvijezda prvog hrvatskog erotskog filma zavodi plesom oko šipke

Glumica je nevjerojatno fleksibilna zahvaljujući jogi koju trenira svakodnevno, a sada je odlučila isprobati nešto novo.

Ana Majhenić se na Instagramu pohvalila svojim novim hobijem – plesom oko šipke.

POTPUNO GOLA I ŽELJNA SUNCA: Poznata domaća glumica doziva ljeto zanimljivim fotografijama

“Nakon godinu i pol on and off dogovaranja za pole dance, napokon smo se našle. Imam najbolju; pravednu, strogu i nemoguće zgodnu trenericu”, napisala je glumica uz snimku na kojoj je pokazala kako joj ide.



Ana, koja je i radijska voditeljica, redovito se bavi jogom zahvaljujući čemu ima utegnuto i vrlo fleksibilno tijelo.

Glumica, koja je najpoznatija po glavnoj ulozi u prvom hrvatskom erotskom filmu 7 seX 7 te po ulogama u serijama Obični ljudi i Ne daj se, Nina, posljednjih je nekoliko mjeseci navodno u vezi s Ivanom Hercegom.

