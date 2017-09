DOK SU DRUGE POKAZIVALE GRUDI, ONA JE POKAZALA NOGE: Na dodjeli Emmyja svi su se okretali za Ariel Winter

Na dodjeli Emmyja sve su zvijezde bile maksimalno dotjerane. I dok su neke odlučile istaknuti poprsja, Ariel je obarala prorezima na haljini.

Ariel Winter je odlučila biti drugačija od drugih pa se na ovogodišnjoj dodjeli Emmyja nije priklonila većini slavnih i poznatih ljepotica koje su naglasile svoja poprsja haljinama s dubokim dekolteima.

No, daleko od toga da je ostala čedna – Ariel je naglasila noge i to haljinom s toliko visokim prorezima da su joj sezali do međunožja.



Mlada glumica (19) na dodjeli je bila s dečkom Levijem Meadenom koji je nedavno proslavio 30. rođendan.