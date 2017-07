DJEVOJČICE I MAMA SU NAPOKON KOD KUĆE: Nevena Rendeli objavila prvu fotografiju nakon poroda

07.07.2017 datum koji je mama priželjkivala da se curice rode ali su je one preduhitrile i danas slave 7 dana 🎉🎊🎀 #vaznodajesedam #7daysold #twinsies👯 #twingirls #nofilter #justlove 🐣🐣

A post shared by Nevena (@nevenarendeli) on Jul 7, 2017 at 7:34am PDT