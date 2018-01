DENEUVE KRITIZIRA POKRET ‘TIME’S UP’: ‘Muškarci više nemaju pravo ni zavoditi žene, to nije seksualno zlostavljanje’

repost from @edgarramirez25 🇬🇧#TIMESUP on abuse, harassment, and assault. #TIMESUP on oppression and marginalization. #TIMESUP on misrepresentation and underrepresentation. Sign the solidarity letter and please donate to the @TIMESUPNOW Legal Defense Fund: Link in bio. [photo by @brielarson ] • 🇪🇸 Se le acabó el tiempo al abuso, al acoso y a la agresión. Se le acabó el tiempo a la opresión y a la marginación. Se le acabó el tiempo a la tergiversación e infrarepresentación . Firma la carta de solidaridad y por favor dona al @TIMESUPNOW Legal Defense Fund: Enlace en biografía. [foto de @brielarson ]

