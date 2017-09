DEMANTI SEVERININA MENADŽERA: ‘Severina je postala žrtva kada je ostavila Popovića, prijetio je da će je uništiti’

Nakon što je Net.hr objavio intervju koji je Milan Popović, bivši Severinin partner i otac njezina sina Aleksandra, dao za Express, oglasio se Severinin menadžer.

Severinina desna ruka, njezin menadžer Tomislav Petrović, tražio je demanti navoda njezina bivšeg partnera, Milana Popovića, koje je dao u intervjuu za Express.

MILAN POPOVIĆ O MUČNOJ BORBI ZA SKRBNIŠTVO: ‘Trebam li se odreći viđanja svog djeteta?’

Popović je u intervjuu pjevačicu optužio za niz laži, a Petrović je iznio njenu stranu priče.

Demanti prenosimo u cijelosti:

“Nije istina da je Severinina „interpretacija” privremene mjere prema kojoj je tvrdila da sina ne smije viđati 200 dana na godinu, zlonamjerna, da je ista napad na sustav, na sutkinju i na radnice Centra za socijalnu skrb, kako Popović navodi.

Sve što je Severina tada govorila je istina. Istina je i da je upravo sustav – Županijski sud, zaštitio Severinino dijete od osoba koje očito nisu radile u interesu djeteta. Županijski sud je ukinuo privremenu mjeru, jer NIJE BILA U INTERESU DJETETA. Logičan je zaključak da je time dokazano da su svi koji su se zalagali za donošenje privremene mjere, a prije svega djelatnice Centra za socijalnu skrb Maksimir, te Posebna djetetova skrbnica i sutkinja Verica Nikić, donosili odluke koje nisu bile za DOBROBIT DJETETA pa se tu ne može govoriti o bilo kakvoj zloj namjeri od strane Severine. Upravo suprotno, Severini je najbitnija dobrobit njenog sina.

Nadalje, nije točno da je cilj takve „interpretacije” bio da se Severinu napravi žrtvom.

Severina je postala žrtva već od onog trenutka kada je ostavila Popovića i to nije bilo potrebno ponovo naglašavati. Kada ga je ostavila, Popović joj se prijetio da će joj uzeti dijete i da će ju uništiti. To, osim bezbroj drugih stvari, dokazuje i tužba koju je podigao u Srbiji, u kojoj traži da joj se u potpunosti oduzme skrbništvo nad djetetom.

Također, nije točno da je Općinski sud ostavio mogućnost bilo kakvog dogovora, jer u privremenoj mjeri to nigdje nije navedeno.

⚓️ #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina A post shared by Severina Kojic (@severina) on Aug 29, 2017 at 4:34am PDT

Nije istina da je dokumentaciju za privremenu mjeru pripremala skupina stručnjaka nekoliko godina.

Naime, poznato je da je Centar za socijalnu skrb Črnomerec prošle godine dao potpuno suprotno mišljenje od CSS Maksimir, a to je da ne postoji nikakva osnova za produženjem druženja i susreta Popovića sa djetetom. Tek krajem godine CSS Maksimir koji je preuzeo predmet, donosi prijedlog da se dijete seli svaki tjedan od jednog do drugog roditelja, nakon što je Severina protiv njih podigla kaznenu prijavu zbog nagovaranja oca na kršenje sudske presude i njihovog šikaniranja. Logički se dolazi do zaključka da se radi o osveti prema Severini, a ne o dobrobiti djeteta pa se takve osobe ne mogu nazvati eksperti, kako Popović to tvrdi. Upravo suprotno. Nadalje, posebna djetetova skrbnica koja nikada nije vidjela dijete, imenovana je djetetovom skrbnicom dva dana prije ročišta na kojem se odlučivalo o donošenju privremene mjere. Za medije je izjavila da će dijete vidjeti ako se za time pokaže potreba pa i to dokazuje o kakvom se ekspertu radi.

Nije istina da su stručnjaci prije devet mjeseci preporučili da je u najboljem interesu djeteta da ravnopravno provodi vrijeme sa oba roditelja.

Vještaci su dali preporuku da dijete ostane živjeti sa Severinom.

Nije istina da Severina traži da se Popović odrekne viđanja dijeteta.

Upravo je Severina bila ta koja ga je zvala i tražila da dolazi viđati dijete u duljem periodu kada Popović to nije htio. Da podsjetim, za medije je izjavio da je mislio da otac nije potreban djetetu u prvoj godini njegovog života. A period kad ga nije htio viđati je bio puno duži.

Nije istina da se Popović zalaže za ravnopravno roditeljstvo.

Dokaz tome je tužba koju je podigao u Srbiji u kojoj traži da se Severini oduzme skrbništvo, kao i tužba koju je podigao u Hrvatskoj, u kojoj traži da dijete živi s njim i da se Severini odrede susreti i druženja s djetetom svaki drugi vikend i jedan dan u tjednu. Nadalje, mišljenja sam da Popović svoj osobni interes poistovjećuje s dobrobiti svoga sina, a nije svjestan da to nije isto. Dizanje bezbroj raznih tužbi protiv majke svog djeteta i njenih bližnjih, davanje intervjua i iznašanje laži i osobnih prilika u javnosti također nije u interesu djeteta i to nema nikakve veze sa ravnopravnim roditeljstvom. Sve to jasno govori o kakvom se čovjeku radi i koji mu je kranji cilj. A Severina je po njemu, kaže „Zlurada majka”.”