DEKOLTE IZ DRUGOG KUTA: Snježana Mehun pokazala obline iz ptičje perspektive, fanovi uživaju: ‘Mačko, moćna si do boli’

Znate ono kada zalite ljude u Africi? E pa oni ovako zive svaki dan, istina mozda nemaju vremena svaki dan uzivati ovako ali vecinom uzivaju! Briga ih opusteni su, nasmijani, srdacni, susretljivi! Preporucila bi svima ako se uistinu zele odmoriti, dozivjeti potpuno drugi Svijet i potpuno drugaciji nacin razmisljanja da posjete Afriku za pocetak Zanzibar! Ova fotografija je nastala u trenutku "oporavka" mog mobitela od kojeg sam vec bila odustala jer zbog razlohanih uticnica i stalnog pokusaja punjenja je potpuno umro, no u tom trenutku uskace preljubazni @slim_el_dorado koji s mnom suosjeca, nalazi punjac koji puni samu bateriju, hoda po bungalovima da pita druge goste za savjet, trudi se satima! Kompletno iznervirana odustajem od mobitela i pitam ga posto nema konobarice, a oni u resortu svi rade sve da li mi moze napraviti mojito?kulerski mi kaze da ne zna to napraviti, gin tonic pitam nadobudno? Ni to ne zna ali kaze mi evo udji u sank, evo ti boca pa si spremaj i ode svojim poslom! I tako mobitel je proradio, ja sam sjedila u sanku spremala si sama gin tonic i "sjedila" Na wi fi! To Vam je Africa🙏🏻❤️ Ukoliko se odlucite za taj lijepi otok za sve informacije oko izleta, taxija, resorta slobodno mu se obratite i dobit cete najpovoljnija i najkorisnija rjesenja! #zanzibar #zanzibarguide #travel #travellovers #travelblogger #travelblog #lifeisgame

A post shared by Snjezana Mehun (@snjezanamehun) on Jan 15, 2018 at 1:20am PST