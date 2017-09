‘DEDA, A SAD ADIO’: Poruka unuke Ljubiše Samardžića rasplakala brojne na društvenim mrežama

Od preminule glumačke legende Ljubiše Samardžića na Instagramu se oprostila i njegova unuka Sara, kćer njegovog pokojnog sina Dragana.

Njezina dirljiva poruka razgalila je srca brojnih štovatelja velikog glumca.

“Imala sam sreće što sam te poznavala 23 godine, od kad sam bila mala i nisam shvaćala što je to biti glumac i biti poznat, što sam se durila kad prilaze nepoznati ljudi dok šetam sa svojim djedom, što sam plakala na scene “Policajca sa Pijetlovog brda”, jer kako moj deda može sjediti s 4 žene, a da nijedna od njih nije moja baka, što sam obožavala da me vodiš u ured i na snimanja, i da dolaziš po mene u vrtić, kao i kad me uzmeš u naručje i plešemo, pa sve do danas kad mogu kazati da si mi bio uzor, oslonac i uvijek podrška. Mislim da je suvišno spominjati tvoju karijeru, i koliko je bila čast biti unuka takve legende. Pokazao si mi što znači borba i koliko snage si imao i koliko je tvoje srce bilo jako. Znam da si tamo gore sretan i da si poslije toliko godina opet sa svojim Gagom. Ne brini ostavio si nas žene u sigurnim rukama, Stefke će nas paziti ovdje, on je sad glava kuće, a ti i Gaga s neba. Deda, a sad adio”, napisala je unuka Sara.



