DAVNO PRIJE NEGO JE POSTALA GOSPOĐA MAMIĆ: Monika Kravić se prije 18 godina pojavila u spotu, evo kako je izgledala

Bivša voditeljica je javnosti najpoznatija po svom pojavljivanju u talent showu Story SuperNova te (propalom) braku sa sinom Zdravka Mamića, Marijem. No, ona je glumila i u jednom jako popularnom spotu.

Monika Kravić trenutačno puni medijske stupce zbog svog razvoda s Marijem Mamićem, no prije nego je 2008. postala njegova supruga i domaćica, Monika je bila često viđano lice na televizijskim ekranima.

BIVŠA ZABLISTALA, A NOVE DJEVOJKE NI NA VIDIKU: Mario Mamić pojavio se na vjenčanju Nikkyja Vuksana bez nove cure





Najpoznatija je po svom sudjelovanju u talent showu Story SuperNova, no na televiziji se pojavila još i prije i to u spotu za pjesmu Ko nam brani Petra Graše. Kovrčava Monika u spotu zavodljivo pleše u bijelim kreacijama, a u prvom je planu njezina linija koju je očuvala do danas.

Nakon Story SuperNove, Monika se pojavila i u reklami za bombone Rondo, a mnogi su je upamtili po tome što ne može pravilno izgovoriti ‘r’. Od 2003. do udaje je radila na Novoj TV.

Pogledajte kako je Monika izgledala prije 18 godina:

Brak Monike i Marija propao je zbog njegove veze s Tijom Jurčić. Bivši supružnici predali su zahtjev za razvodom, a Mario i njegova nova partnerica više se ne skrivaju od javnosti.

MARIO MAMIĆ I TIA JURČIĆ VIŠE NEMAJU ŠTO SKRIVATI: O njihovoj vezi pisalo se odmah nakon razvoda, a sad je sve jasno