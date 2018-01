DAVID COPPERFIELD OPTUŽEN ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: ‘Nešto mi je stavio u piće, a poslije mi je rekao da ‘nije ušao u mene”

Bivša manekeknka, Brittney Lewis, tvrdi kako ju je poznati iluzionist, David Copperfield, seksualno zlostavljao kad je imala svega 17 godina.

Brittney Lewis tvrdi da su se ona i David Copperfield upoznali 1998. godine kad je on sjedio u žiriju jednog natjecanja ljepote u Japanu nakon čega ju je tražio da ga prati na jednom nastupu u Kaliforniji. Budući da je djevojka bila maloljetna, njena je baka potpisala dopuštenje da Brittney ode kao njegova pratnja, nakon što je obećao da će se dobro brinuti za nju te da će u hotelu imati odvojene sobe.

Ubacio joj je nešto u piće?

Bivša manekenka tvrdi kako ju je Copperfield, koji je tad imao 32 godine, jednom tijekom tog putovanja pokušao primiti za ruku na što mu je ona dala do znanja da su samo prijatelji. Kasnije te večeri primijetila je da se neobično ponašao oko njenog pića. Kad ga je pitala što radi, on joj je odgovorio – ‘samo dijelim s tobom’.

Jedino što se nakon toga sjeća jest kako joj Copperfield skida odjeću i kako se njegova glava kreće niz njeno tijelo. Tada je, kaže, izgubila svijest. Kad se idući dan suočila s njim rekao joj je kako se ništa nije dogodilo jer je svjestan koliko joj je godina.



Pismo ili ugovor?

‘Rekao mi je da nije bilo ničega jer on zna da sam maloljetna. Rekao je – ‘Nisam ušao u tebe’, rekla je za The Wrap i dodaje kako je Copperfield od nje tražio da napiše pismo u kojem je tvrdila da je dobro. ‘Moj psihoterapeut mi je kasnije obajsnio da me zapravo natjerao da potpišem ugovor kojim bi me ušutkao’, rekla je.

Brittney je o svemu obavijestila FBI prije 11 godina, a The Wrap je potvrdu za njenu priču dobio od njenog supruga, bivšeg supruga, bake i prijateljice kojima je ispričala sve o navodnom incidentu otprije 20 godina.

Copperfield je, nastavno na njenu priču, jučer putem društvenih mreža poručio da je pokret #MeToo i više nego potreban te da ga on podržava iako je pogrešno optužen za zlostavljanje.