DANIJELA, GDJE TI JE NESTAO DIO TIJELA? Mama Dvornik pozirala u bikiniju pa pretjerala s Photoshopom

Im feeling good! Im not complaining about anything ! Dobro sam….uzivam. Nemam primjedbi na nista. Hodam i zivim otvorenog srca prema zivotu. Ne treba puno….samo odvaznosti#women50 #enyoinglife #lifeonthebeach #everydayisnewbeginning #goa🌴 #loveyourself

A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Mar 2, 2017 at 5:31am PST