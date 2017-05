DANIJELA DVORNIK PRIZNALA OD ČEGA ZAPRAVO ŽIVI: ‘Eksploatirat ću njegovo ime dok sam živa baš za ‘dišpet’ svima’

Udovica Dina Dvornika i majka Elle Dvornik redovito na društvenim mrežama obavještava svoje fanove o svom životu, a isto tako redovito prima kritike zbog načina na koji ga vodi.

Danijela Dvornik je često na meti javnosti zbog svog načina života. Naime, Danijela je nedavno bila mjesec dana u Indiji, a neki su je pratitelji na društvenim mrežama optužili da živi na račun autorskih pravila pokojnog supruga Dina Dvornika.

Danijela ih je tada ušutkala ciničnim komentarom da si je pronašla sponzora koji je financira, no sada je otkrila odakle joj zapravo novac.



“Od kada ne radim ništa, imam najviše posla. To ti se zove paradoks života. Može me se vidjeti kako tumaram plažama u sitne sate i skupljam kamenje umjesto praznih plastičnih boca, a da ne bi bilo da samo devastiram obalu, ja te kamenčiće oslikavam ručno i tako je nastao brend ReebaWish koji je tek u uzletu, ali polagano ide. Još uvijek više zarađujem od tantijema”, priznala je Danijela za portal Flash.hr.

Progovorila je i o svom putovanju u Indiju koje je mnogima trn u oku.

Polako prolaze dani,još malo ove ljepote….A onda povratak u realnost. #coffetime #beachtime#goa🌴 #love A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Mar 3, 2017 at 11:26pm PST

“Kako sasvim dobro živim od muževih tantijema, tako sam sama sebe počastila putovanjem u Indiju. Bilo je to super iskustvo. Indija je posebna zemlja po svemu. Ja sam bila u GOI. To je turistički dio, tako da je to drugačije od prave Indije. U svakom slučaju, ponovila bih to iskustvo. Čak mi je jednom dok sam se vozila njihovim normalnim vlakovima, palo na pamet kako bi sve Hrvate trebalo dovesti u Indiju na barem dva tjedna da shvate koliko su zapravo sretni. Sigurno bi cijenili život puno više, a i HŽ”, rekla je Danijela.

Dvornik ove godine organizira festival AJ CHA u spomen na svog pokojnog supruga, a priznala je i da ne namjerava prestati živjeti na Dinov račun.

“Eksploatirat ću njegovo ime dok sam živa baš za ‘dišpet’ svima. Zar bi bilo normalno da tamo neki Pero Perić eksploatira ime i djelo moga muža? Moj pokojni muž mi je jednom rekao dok je bio živ: ‘Dani, kad jednom umrem, iskoristi sve šta možeš i nemoj odustati, je*e ti se šta drugi govore. To je tvoje i Ellino’, i ja se toga držim ko Plenković HDZ-a”, najavila je Danijela.

Otkrila je i da namjerava izdati kuharicu.