DANIJELA DVORNIK IZAZVALA BURU NA INTERNETU: ‘Slinavca u muškarca može pretvoriti samo majka, ne vojska’

Udovica Dine Dvornika i Ellina majka je na društvenim mrežama iznijela svoje mišljenje o uvođenju obaveznog vojnog roka i potaknula žustru raspravu.

U raspravu oko uvođenja obaveznog vojnog roka koja je već desetak dana glavna tema među korisnicima interneta uključila se i Danijela Dvornik.

Udovica Dine Dvornika i majka Elle Dvornik svoj je stav iznijela na Facebooku, a svojim je riječima podigla pravu buru.



Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

“Hajde kada svi spominjete vojni rok, koji će, eto, napraviti od slinavca muškarca, ja vam moram reći da nisam izrazito naklonjena toj ideji jer mislim da nisu svi muškarci za stegu, disciplinu i oružje stvoreni. Mom mužu je to bio čisti gubitak 1,5 godine života kada je samo htio biti mlad i kreativan. On se vojsci odupirao na svaki mogući način i nakon 6 mjeseci su ga otpustili jer nisu znali kako s njim, nijedna kazna nije urodila plodom, a svekar kakav je, nije htio intervenirati za njega. Ovaj skraćeni vojni rok je isto gubitak vremena, jer siliti nekoga na nešto nije baš produktivno.

Tko želi, neka ide. Ono što želim reći…to je isto kao da žene prisilimo da svaka mora roditi, ako je to ekvivalent muškoj vojsci (često te dvije usporedbe idu zajedno). Ja sam u školi učila 2 godine o pušci M48 i učila gađati, ali ništa nisam pogodila i dandanas nemam pojma o tome. Ono što mislim da će utjecati na to da od slinavca napravimo muškarca jesu majke (njih prve spominjem s razlogom) i očevi. Majke se često puno više zaštitnički odnose prema sinu nego prema kćerima. Često im dopuštaju da budu slinavci i kad odrastu. ‘Pusti to, mama će’ je nešto što oni uče od malih nogu. Dajte ih u sport neka se tamo čeliče disciplini, radu i odricanju. To je bolje nego vojska”, poručila je Danijela.

Supruga legende funka je otkrila i kako se Dino uspio ‘izvući’ iz vojske.

“Služio je on u blatu kopajući kanale i noćne straže kao kaznu za nepodopštine, na kraju su ga poslali u bolnicu, ali ni tamo nije prestao raditi ludosti…sve dok ga nisu otpustili s dijagnozom. Ne može to svatko”, otkrila je Danijela.