DANAS SU ZVIJEZDE I OSKAROVCI, NO POČELI SU U PORNIĆIMA: Njihov trnoviti put imao je žestoki početak

Put do zvijezda je trnovit, a to znaju i holivudske zvijezde koje su svoju glumačku karijeru započele u pornićima. Za neke od njih vjerojatno nikada ne biste pomislili da su glumili u pornićima, no izgleda da čak i najveće zvijezde imaju skromne početke.

Cameron Diaz





S 19 godina, Cameron se pojavila potpuno gola u seksi videu pod nazivom Ona nije anđeo (She’s no Angel). Tužila je i u zatvor strpala snimatelja koji ju je tim videom ucjenjivao, ali snimka je ipak procurila na Internet, na sreću brojnih obožavatelja. Riječ je o sado-mazo sceni s muškarcem i još jednom djevojkom.

Matt LeBlanc

Prije nego što se proslavio kao Joey u megapopularnoj seriji Prijatelji, Matt je glumio u erotskom serijalu Dnevnik crvenih cipela (Red Shoe Diaries). U jednoj od epizoda zavodi tajnicu i s njom se seksa u liftu. tumačio je kauboja koji je bičevao partnerice tijekom seksa. Nekoliko godina kasnije, zarađivao je milijun dolara po epizodi humoristične serije.

Marilyn Monroe

Davne 1949. godine, Merlinka se slikala gola za 50 dolara. Četiri godine kasnije, pojavila se na duplerici časopisa Playboy, što joj je donijelo status seks simbola.

David Duchovny

Prije nego što se proslavio ulogom Foxa Muldera u kultnim Dosjeima X, David je karijeru započeo u soft seriji Dnevnik crvenih cipela (Red Shoe Diaries), poput kolege LeBlanca. Duchovny je tumačio lika zaljubljenog u seksi priče. Ironično, 2008. godine glumac je bio na odvikavanju od seksa.

Jon Hamm

Zvijezda serije Momci s Madisona (Mad Men), zarađivao je 200 dolara dnevno radeći za erotsku kuću Skinemax. Danas zarađuje oko 250.000 dolara po epizodi.

Sylvester Stallone

Ova je akcijska zvijezda karijeru započela u malo drugačijim akcijskim filmovima. Kao 24-godišnjak, glumio je ‘pastuha’ u filmu The Party at Kitty and Stud’s. U to je vrijeme spavao po autobusnim stanicama pa ga je uloga ljubitelja sado mazo igrica spasila s ulice.

Arnold Schwarzenegger

Poznatiji kao opaki Terminator i Conan, ovaj je glumac, bodybulider i političar nekad pozirao za gay časopise. Danas svoje nage fotografije naziva umjetničkima.

Jackie Chan

Kung fu majstor svoju je karijeru započeo u filmu All in the Family u kojem ima aferu s udanom ženom. To je ujedno i jedini film u kojem nije demonstrirao svoje borilačke vještine.

Helen Mirren

U mlađim je danima ova dana glumila kurtizanu u povijesnom erotskom spektaklu Kaligula (Caligula).