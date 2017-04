DANAS JE NAZIVAJU SEKS SIMBOLOM, ALI NIJE ODUVIJEK BILA TAKVA: Pogledajte kako je Shakira izgledala u prošlosti

Gracias a @los40spain por esta noche! A mi equipo y a mi mgmt Jay Brown y Jaime Levine, por estar conmigo hoy y ayudarme tanto siempre!! / Thanks to Los 40 for tonight! To my team and my management Jay Brown and Jaime Levine, for being with me today & helping me always!! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on Dec 1, 2016 at 3:06pm PST