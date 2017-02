‘DA, UPOZNALA SAM JE’: Višnjićeva supruga progovorila o njegovoj izvanbračnoj kćeri, a onda se oglasila i Mirela Rupčić

Supruga Gorana Višnjića svojom je objavom na Facebooku privukla pozornost javnosti.

Supruga glumca Gorana Višnjića objavila je dugačak post na Facebooku koji je privukao pozornost javnosti. U njemu je, naime, otkrila da je promijenila ime u Eva te otkrila u kakvom je odnosu s Goranovom izvanbračnom kćeri, koju je dobio sa Šibenčankom Mirelom Rupić.

SVE ZBOG JEDNE FOTOGRAFIJE: Isprika Gorana Višnjića izazvala brojne reakcije obožavatelja



“Ovo sam ja. Eva Višnjić. Bez šminke i fotošopa. Samo ja.

Ne, nisam više Ivana, ali ne kužim zašto to ikoga smeta? Zašto mi se ljudi koji me uopće ne poznaju, obraćaju sa imenom koje više nije moje? I zašto je normalno i prihvatljivo da sam promijenila prezime, ali ne i ime?

Moji roditelji su me htjeli nazvati Marija, ali da udobrovolje drugim članovima obitelji, na kraju su me nazvali Ivana.

Moj otac me oduvijek zvao, od milja, Nune. Gotovo nikad pravim imenom.

Ali, moji roditelji mene mogu zvati kako god to oni žele. Jer oni su moji roditelji i ja ih volim i poštujem.

Ne, nisam promijenila ime jer Amerikanci “nisu mogli izgovoriti Ivana” (to je novinarska sloboda i izvrtavanje izjava) nego zato što nisam htjela biti “Ruskinja ili Ajvana kao Ajvana Trump” (da, Amerikanci ime Ivana pretežno izgovaraju Ajvana).

Ne želim imati nikakvu poveznicu sa Trumpom jer njegova obitelj za mene predstavlja sve ono što ja nisam; kič, snobizam i manjak pravih vrijednosti.

Ja volim životinje koji Trumpovim sinovima služe samo kao živa meta koju treba upucati ili servirati na tanjuru za jelo, a Ruskinja nisam pa tako niti ne želim biti. Htjela sam biti Amerikanka što sam i postala.

Iako sam i dalje i Hrvatica jer se nisam morala odreći svojeg porijekla do kojeg mi je stalo. Stalo mi je toliko da sa svoje troje djece isključivo pričam na hrvatskom jeziku i ne dozvoljavam im ubacivnje engleskih riječi.

Jako mi je žao kada vidim da se ljudi srame svojeg porijekla i ne uče svoju djecu materinji jezik.

Dakle, nisam Ivana i prestanite se nervirati ili zamarati oko toga. Ja sam Eva, vozim Teslu i stalo mi je do ove planete i SVIH živih bića iste.

Ne zanima me skupocjeni nakit, dizajnerske krpice, a pogotovo ne krzno, koža i sve što je vezano za ubijanje i mučenje drugih živih bića.

Ja, za razliku od gospodina predsjednika, znam da globalno zatoplijenje postoji.

I

da, iako volim i spašavam životinje, volim znate i djecu. Imam dvoje usvojene djece uz jedno biološko.

Tako da meni ne možete predbacivati kako spašavam životinje dok ima ne zbrinute djece po svijetu ?

Nisam narkomanka niti sam ikada bila.

Jesam za legalizaciju marihuane jer znam da je ta trava lijek, ali sam protivnik cigareta i alkohola.

Zanima vas još nešto o meni? Aha, da, zanima. Pa da vam i na to odgovorim; Lana je prelijepa i preslatka curica koju sam imala priliku upoznati. Moja djeca ju vole. Ali ona nije moje dijete pa prema tome, prestanite mene ispitivati o njoj jer ne mogu razgovarati o djeci čija nisam ja majka.

Eto toliko o meni.

A svima koji se i dalje zamarate samnom, želim da nađete u svojem životu i svom srcu mir i ljubav.

Peace, Love and rock’n roll”, napisala je Eva na svom Facebooku.

Ubrzo je uslijedio i komentar Mirele Rupčić.

“Draga Eva, najprije ću tebi uputiti riječi da bi ovaj svijet bio Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojoj živi izvor onog najbitnijeg dijela čovjeka, a to je ljubav. Ti imaš srce k’o nebo koje je puno bezuvjetnog razumijevanja, mira, iznimne ljudskosti i nadsve srce puno ljubavi prema cijelom svijetu, a tome smo živi svjedoci Lana i ja. SVI oni koji iz meni neznanih razloga, a niti ih želim znati, tebe stavljaju na svoje prljave jezike neka ne budu razlog tvog opravdavanja jer tko god je tebe upoznao jasno je uvidio veličinu ljudskosti u tvojoj duši, a mi smo apsolutno kompetentne za tu potvrdu. Mnogi bi ljudi, da žive sedam života, teško postigli ono što ti nosiš u svojoj nutrini, ali im zlo ne da i u konačnici svi zli ljudi najviše jedu sami sebe jer čovjek je ono što nosi u sebi i sukladno s tim se i ponaša, ali posljedice najviše ispašta sam sa sobom bez obzira koliko drugoga uspije poniziti i/ili povrijediti. Ja znam da ćeš ti uvijek ostati ista sa dušom enormne ljudske dobrote i ljubavi, a ovaj svijet je sretan što postoje ljudi kao što si ti i zato ne dopusti da do tvog mira dolaze tuđi otrovi već pružaj sebe svojoj divnoj obitelji, familiji, prijateljima i životinjama koje su daleko plemenitije od mnogih u ljudskoj rasi jer njima je zloba potpuna nepoznanica. Šaljemo ti ljubav do neba, a tvoja 3 malena sunca imaju veliki zagrljaj od Lane”, napisala je Mirela.