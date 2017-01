CURA MI JE NEZAPOSLENA, MOŽE POSAO? Ljepotica dobila otkaz nakon što je viđena s Cristianom Ronaldom

Cristiano Ronaldo acaparó nuevamente los medios de espectáculos al ser captado con una nueva conquista, el ampay de la revista italiana Chi muestra a CR7 paseando con la conocida modelo Georgina Rodríguez e incluso fue fotografiado dándole un beso. Cristiano Ronaldo fue captado besando a la conocida modelo Georgina Rodríguez durante una cita por las calles de París. CR7 intentó pasar desapercibido vistiendo lentes oscuros, gorra de béisbol y hasta capucha, pero no llegó a cumplir su cometido. Georgina estudió ballet y danza clásica, pero desde que era una adolescente, también inició una carrera en el mundo del modelaje, por lo que desde hace varios años vive en Madrid, donde también ha tenido que trabajar también como mesera en el Gabana Club, una de las discotecas más famosas. Farandula News. #cristianoronaldo #georginarodriguez #entretenimiento #Espectaculos #Reporte #Artistas #Famosos #CR7 #Periodismo #Notireporte #Venezuela #Noticias #Comunicación #AlMomento #UltimasNoticias #ReporteValencia

