CRVENI ALARMA! Žanamari i Ecija spremaju zajedničku fotku, kao da već i ovako nije dovoljno kipuće

My secret weapon 👉🏼Kad vidiš rezultate u samo nekoliko tjedana onda bez te kremice više ne odlaziš ni na more! Nikad nisam bila spremnija za plažuuu 😎 👏🏼 Own-aj svoj #beachbody uz #intheline #slimming kremu 💖💪🏼 #beachready @intheline.cosmetics 📸 by @joshuamacks #fitbody #anticellulite #bodycare #fitnessmotivation #beachready #sunkissed #swimsuit #ootd #curves #photooftheday

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Aug 1, 2017 at 3:31am PDT