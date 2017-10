CIGI USPIO OBUZDATI SVOJ PENIS: Neven Ciganović ugurao bolni ud u široke hlače i došao podržati Snježanu Mehun

Stilist već dva mjeseca ima erekciju. Riječ je o stanju zvanom prijapizam odnosno o erekciji koja nema veze sa seksualnim uzbuđenjem. Ciganović je zbog svog stanja bio na trima operacijama spolnoga uda.

Neven Ciganović je usprkos bolnoj erekciji koju ima već dva mjeseca izašao u javnost i podržao prijateljicu Snježanu Mehun na promociji brenda Duchess womens wear koji je poduzetnica pokrenula s dizajnerom Antunom Tinom Brišarom.

Cigi je zbog svog stanja za ovaj event odjenuo hlače koje su mnogo šire od onih u kakvima smo ga navikli gledati.





Stilist se nedavno vratio iz Beograda, gdje se oporavljao od treće operacije penisa zbog prijapizma, erekcije koja nema veze sa seksualnim uzbuđenjem. Cigi je u tom stanju otkako je primio anesteziju tijekom operacije nosa.

Ciganović se prije nekoliko dana požalio da mu erekcija otežava svakodnevni život.

“Boli me kad idem van i kad se moram stegnuti u usku odjeću. Ne mogu nositi suknju. I trenirka je uska odjeća. I rublje me steže. Odjeća me dosta sputava. I imam osjećaj da mi svi bulje u međunožje. Izbjegavam gužve da me netko ne bi dolje povrijedio”, rekao je Neven za 24 sata.

Na promociji novog brenda bile su i Ecija Ivušić te glumica Nela Kocsis koja je plijenila pažnju u seksi haljini.

