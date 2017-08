CHRIS BROWN PROGOVORIO O NOĆI KADA JE PRETUKAO RIHANNU: ‘Pljunula mi je krv u lice i to me još više razjarilo’

Reper je izgubio velik broj obožavatelja kada je 2009. godine izudarao svoju tadašnju djevojku, pjevačicu Rihannu. Sada je za dokumentarac o svom životu prvi put progovorio o toj noći.

Chris Brown je napokon progovorio o noći kada je pretukao Rihannu. Reper (28) je u snimci iz dokumentarca o svom životu Chris Brown: Welcome To My Life opisao svoj odnos s bivšom djevojkom i detalje njihove svađe koja je završila tučnjavom u automobilu. Otkrio je da je okidač za svađu bila ljubomora.

Naime, Chris je Rihanni priznao da je imao aferu s jednom svojom bivšom zaposlenicom, za koju je ranije rekao da nije imao ništa s njom. Brown tvrdi da je nakon tog priznanja njegova veza s Rihannom postala nasilna.



Često su se tukli

Abbiamo trovato l'amore in un luogo senza speranza.. 🎵 We Found Love #RihannaChrisBrown 💜 A post shared by Sabrina Bianco (@rebelle_fleur94) on Feb 9, 2016 at 6:35am PST

“Mrzila me je. Sve sam pokušao, ali više mi nije vjerovala. Tada je sve krenulo nizbrdo. Svađali smo se, dolazilo je i do fizičkih sukoba. Još volim Rihannu, ali bit ću iskren: svađali smo se, ona bi mene udarila, ja bi udarila nju, nikad nije bilo OK. Dolazili bismo do točke u kojoj smo stali, razgovarali i pitali se ‘što to radimo?”, ispričao je Brown, te dodao da su razgovarali o tome da se ne mogu pojaviti na pozornici s modricama i ogrebotinama, da moraju prestati s takvim ponašanjem.

“Nikad prije nisam udario ženu. Osjećao sam se kao čudovište”, rekao je Chris u videu.

One večeri kada je nanio Rihanni teške ozljede njih su dvoje bili na zabavi Clivea Davisa. Problem je nastao kada se na zabavi pojavila spomenuta bivša Chrisova zaposlenica s kojom je imao aferu.

“Rekao sam joj da prestane dolaziti na mjesta na koja mi idemo, no ona se pojavila za našim stolom”, ispričao je Chris.

“Pogledao sam Rihannu, a ona je plakala”, ispričao je.

Kako bi dokazao da nije znao da će ta djevojka biti na zabavi, dao je Rihanni svoj mobitel da provjeri poruke. No, dotična mu je žena u međuvremenu napisala da će doći. Rihanna je na to pukla, ne vjerujući mu da nije znao da dolazi.

Izgubio je kontrolu

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 26, 2017 at 12:06pm PDT

Njih su dvoje bili na odlasku i sjeli su u Lamborghini. Oboje su bili pripiti.

“Vikala je da me mrzi, počela me udarati, bacila je mobitel”, kazao je Brown.

“Sjećam se da me je udarala, a ja sam je onda jako udario šakom. Rasjekao sam joj usnu. Kada sam vidio krv, šokirao sam se, pitao sam se zašto sam joj to učinio. No, ona je tada pljunula krv u moje lice i to me još više razjarilo. Tukli smo se dok sam vozio. Pokušavala je uzeti moj mobitel da ga baci kroz prozor, no nisam joj ga želio dati. Rekla mi je da stanem. Isčupala je ključeve iz brave i odglumila da ih je bacila. Izašao sam ih tražiti, a za to vrijeme je ona prolazniku vikala ‘Upomoć, želi me ubiti'”, ispričao je Brown koji je dobio policijsku prijavu za nasilje.

Godine 2012. Rihanna je prvi put progovorila o toj noći kod Opre. Rekla je da je Chris ljubav njezina života i da mu je oprostila.