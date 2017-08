ČEKAJTE DA VIDITE DONJI DIO: Maja Šuput odjećom za nastup uspjela šokirati i vlastitu majku

Sad me mama zvala pa kaze da ce biti jako nevrijeme cim sam ja pjevala sinoc obucena 😂😂😂eto, nevalja kad si gol, nevalja kad si obucen 😜 hvala Perusic, bili ste 🔝

A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 17, 2017 at 3:24am PDT