BRUTALNO UBOJSTVO NAJLJEPŠE HOLIVUDSKE GLUMICE: Izbodena je u 9. mjesecu trudnoće, a život su joj obilježile orgije i tuga

Supruga redatelja Romana Polanskog, Sharon Tate, slovila je za jednu od najslavnijih holivudskih glumica, a njezin je život tragično završio nakon što su je izboli članovi kulta ‘Obitelj’ Charlesa Mansona.

U trenutku ubojstva, Tate je bila već devet mjeseci trudna i odbrojavala je dane do poroda.

Ni tijekom života nije joj bilo lako. Odrastala je bez oca kojeg zbog karijere više nije bilo kod kuće nego što ga je bilo, a majka Doris odmalena ju je vodila po natjecanjima ljepote.





Budući da joj je kronično nedostajao otac, Tate su uvijek nekako privlačili dominantni muškarci, a to u kombinaciji s konstantnom željom da okolina potvrđuje njezinu ljepotu, dovelo je do vrlo nesretnog života.

Ed Sanders je u svojoj biografiji ‘Sharon Tate: A life’ otkrio da je sa 17 godina glumica postala žrtva silovanja, a nesretni događaj dogodio se na spoju s vojnikom u Italiji.

Tate je snimila brojne reklame, a željela je postati ‘nova Marilyn Monroe američkog kina’. S 20 godina potpisala je ugovor s producentom Martinom Ransohoffom, krenula je na tečaj glume u New York, a taj je grad za nju poseban jer je upravo tamo upoznala svog prvog supruga, francuskog glumca Philippea Forqueta.

Ubrzo su krenule kolati glasine da je Sharon Tate svome suprugu zarezala prsa razbijenom bocom vina, a on je nju tukao. Navodno je on zahtijevao da ona prekine tu vezu, a Sharon je to na kraju i napravila.

Imala je aferu i s glumcem Steveom McQueenom, zatim se zaručila zafrizera Jaya Sebringa, a onda je planula ljubav s Polanskim.

Polanski je snimao amaterske porniće u kojima je Sharon imala glavnu ulogu, a videe su dijelili svojim prijateljima. Slavni je redatelj također snimao i sado-mazo orgije u njihovoj kući, u kojima su se pojavila brojna holivudska imena, pa ih prikazivao na svojim zabavama. Polanski je znao dovoditi i cure iz raznih klubova u svoj dom kako bi s Tate mogao imati seks u troje.

Ed Sanders otkrio je i da se Tate jako bojala svog supruga. “Kad bi se pojavila negdje u javnosti s Polanskim, nikad nije govorila jer se osjećala neadekvatnom progovoriti uz njega. Njezin problem bio je što je bila jako lijepa i ljudi su gubili glavu za njom i fantazirali o njoj. Ipak, Polanski nije stao na fantazijama već je preuzeo kontrolu pa joj je govorio kako da se oblači, kako da se šminka, što želi od nje, a što ne želi. U potpunosti je upravljao njezinim životom”, otkrio je autor biografije.

Kasnije je glumila u filmovima poput ‘The Fearless Vampire Killers’ i ‘Eye of the Devil’, gdje je upoznala magičara Alexa Saundersa koji ju je navodno uvukao u crnu magiju.

Ubrzo je saznala da je trudna, a Polanski nije bio sretan zbog toga te je želio da pobaci. Tate je u to vrijeme saznala za njegove ljubavne afere i počela je razmišljati o rastavi. Ubrzo je dosadila svome suprugu koji je prestao spavati s njom i počeo je varati s drugim ženama.

“Imamo dogovor. Roman mi laže, a ja se pravim da mu vjerujem”, rekla je tada glumica, a njihova je kuća ubrzo postala leglo orgija, kokaina i halucinogenih droga.

Njezino dijete nažalost nikada nije rođeno jer je 1969. godine izbodena 16 puta, a iste je večeri ubijeno i četvero njezinih prijatelja. Ubojstvo je naručila obitelj Manson jer je Tate navodno čula informacije o ubojstvu Roberta Kennedyja.