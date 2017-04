BRANIMIR ŠTULIĆ OGLASIO SE NAKON DUGO VREMENA: ‘Sve sam pjesme napravio sebi. Drugi se kur*** na moj račun’

Legendarni Johnny Štulić dao je intervju za bosanski medij i otkrio da mu tolika prašina koja se podiže oko njegova imena i rođendana ide na živce.

Nekadašnji frontmen grupe Azra, Branimir Johnny Štulić, nedavno je napunio 64 godine, a za Dnevni avaz otkrio je da mu nije drago što se podigla tolika prašina na internetu za njegov rođendan.

Novinarka Dnevnog avaza željela je saznati značenje nekih Azrinih pjesama, a posebno ju je zanimalo što se točno krije iza pjesme ‘Gracija’, podsjetivši ga da je jednom prilikom rekao da ta pjesma nije posvećena nijednoj ženi.

AZRA SAM JA I AZRA NIJE HRVATSKI BEND: Branimir Štulić domaće glazbenike nazvao ‘poganim stadom’!



“Ja sam sve pjesme napravio sebi. Nema veze zove li se ona Mona Lisa ili Larisa. Da Vinci je iza toga. Da Vinci – mislim na sebe. Pas laje zbog sebe, a ne zbog sela. Kad čovjek nešto kaže, on misli na sebe, secira sebe, a pripisuje drugom. A što drugo zna osim sebe”, rekao je Štulić za Dnevni avaz.

Nije mu drago ni što se tolika prašina podigla za njegov rođendan.

“Nije mi drago… Mene nikad u životu nije nazvao normalan čovjek koji, recimo, radi nešto, već sve neki lezilebovići, kako god uzmeš. Ja sam na YouTube kanal „petrovicpetar“ stavio sigurno 80 posto svojih pjesama. Ne volim ih ja tamo, sigurno, dvadesetak, a ostalo nije nešto bitno. Ali imaju sve to, ali oni se prave ludi, svaki ponaosob bi htio da on ima sve moje pjesme na svojoj stranici. Jer, to mu je jedini način, inače je nitko i ništa. I oni se krvavo bore za moje, a s lakoćom gube svoje, i zemlju, i državu i putovnicu. I što god hoćeš. Krvavo se bore za ono što nije njihovo. Kad bi ti bila slikar i ja uzmem tvoje slike da radim izložbu, radim s njima što hoću. Kako bi ti reagirala? Nema razlike. Ali oni se svi posljednjih pet-šest godina krvavo bore, ja to sve skidam. Ja bih to razumio da sam ja to stvarno sve skinuo, vlada glad. Ali, ja sam stavio muziku, ali njima to ne znači. Je** se njima za pjesme, oni svoj ništavni ego hoće da isture. Nemaju šta drugo pokazati, ku*** se na moj račun, i onda se, naravno, mrze i potkopavaju. Besprizorna govna drska, arogantna… Nema riječi za to opisati, osim da im se glave samo skidaju. Džaba su se rodili”, rekao je Štulić.

Dodao je i da mu ‘nije drago’ kada vidi komentare na internetu u kojima stoji da je ‘Johnny Štulić najbolji glazbenik svih vremena na prostoru bivše Jugoslavije’.