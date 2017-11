BORIS NOVKOVIĆ OTKRIO SVOJU NAJVEĆU MISIJU: ‘Bivša supruga i ja osam godina odgajamo dijete s posebnim potrebama’

Često se piše o glazbenikovu burnom ljubavnom životu, a on je sada odlučio reći što mu je zapravo najvažnije.

Boris Novković je otkrio da on i njegova bivša supruga Lucija Matić već osam godina odgajaju dijete s posebnim potrebama. Glazbenik je to napisao na Facebooku, iz revolta što ga neprestano prozivaju vezano uz njegov privatni život.

Naime, nakon što se razveo od Ines Katić, s kojom se vjenčao nakon manje od godinu dana veze i razveo nakon samo osam mjeseci, Novkovića povezuju s raznim ženama. Sada mu je prekipjelo pa je po prvi put odlučio otkriti što mu je najveći prioritet u životu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“I još nešto znam, znam, mnogi će reći što se raspravljaš zbog gluposti. Ali, kretena raznih i glava im praznih sjetim se, riječi otrova malih lažova peku me i vrtim film stari, u meni se kvari zrno radosti, zrno časti koje gubi ovo dekadentno društvo na svijetskom globalnom planu. Eto, zato imam hrabrosti progovoriti i reći istinu, zato jer je ovo moja stranica daje mi mogućnost da se branim, ne pristajte na hod pognute glave, branite se i budite to što jeste. Istina je neopobjediva, ona se vidi u očima duše. I još nešto, da li itko zna da moja bivša supruga i ja već osam godina odgajamo sina, dijete sa specijalnim potrebama. Eto, to je moja misija broj jedan za razliku od vaših riječi otrova”, napisao je Boris na Facebooku.

Pjevača su neki fanovi poduprli, napisavši mu da se ne obazire na glasine, no neki mu zamjeraju što koristi društvene mreže za pisanje o intimnim problemima.

“Boke buraz, veliki sam fan, redovno čitam tvoje komentare, konstantno se zbog nečega vadiš, izvinjavaš ili ispravljaš krive drine. Kao promi osoba i osoba koja je već izgradila svoj kredibilitet ne znam čemu to? Imaš neki kompleks da si dužan pravdati se jer si kriv? Klasična bomba, eto samo da se ima o nečemu pisati? Čuvaš privatni zivot? Teško i slabo! Sam izneseš svo smeće na vidjelo”, poručio mu je jedan obožavatelj.

Novković je dosad bio tri puta u braku. Osim s Ines i Lucijom, bio je vjenčan i s Bojanom Gregorić Vejzović.