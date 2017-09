‘BOLI ME KU*AC TKO JE PICASSO, ZNA LI ON TKO SAM JA?’: Maca Diskrecija šokirala svojim (ne)znanjem opće kulture

Maca Diskrecija briljira od samog početka “Zadruge”, pa je nakon što su joj pred natjecateljima i gledateljima ispale skroz gole grudi, imala još jedan svoj “trenutak”.

Naime, u sobi se povela priča o Picassu i Einsteinu, a svi su ostali šokirani kada je Maca rekla da nema pojma “tko su ti ljudi”.

“Ma boli me ku*ac tko je Picasso, zna li on tko sam ja?! Picasso, Einstein, svi ti ljudi trebaju znati tko sam ja, što mene briga tko su oni i što su uradili. Oni da su živi ne bi me ni poznavali, pravili bi se ufurani… Ja gledam samo porniće, ne gledam ja to. Najviše volim amaterske porniće… Da, gledam to. Volim amaterske zato što se ne pretvaraju”, govorila je Diskrecija.

MACA (NE)DISKRECIJA PROGOVORILA O SEKSU S POLITIČAREM: ‘Ima velik ‘ponos’ i voli da ga jašem i gazim štiklama!’



Pitali su Macu i fotografira li se tijekom seksa, a ona je bez dlake na jeziku odgovorila: “Ne slikam se u seksu, prije jesam, ali sad ne. Neću, može negdje osvanuti moja slika, ne vjerujem nikomu. Dok me ne po*ebe, sve obećava, a poslije…”

Uostalom, pogledajte sami: