BLANKA VLAŠIĆ ŽIVI U PREDBRAČNOJ ČISTOĆI: ‘Bez Božjeg blagoslova nema se smisla upuštati u to’

Atletičarka Blanka Vlašić prošlog je vikenda s mladim hodočasnicima u Mariji Bistrici podijelila svoje svjedočanstvo o tome kako se obratila 2012. godine.

Prije četiri godine Blanka Vlašić bila je na raskrižju – nakon operacije Ahilove tetive činilo se da se više neće vratiti na atletske staze.

“Imala sam osjećaj da nisam Blanka ako ne skačem. U tim trenucima duboke tuge Bog me pronašao”, rekla je za RTL.

‘BOŽJE ČUDO’: Blanka Vlašić se oglasila po svom ulasku u finale skoka u vis na Igrama



“Te ozljede su zapravo za mene bile velika milost jer je on na taj način mene pripremio za naše upoznavanje”, dodaje sportašica.

Mašta i o tome kako će jednog dana zasnovati svoju obitelj, no na muškarce i veze više ne gleda kao prije.

OD NJE MNOGO OČEKUJEMO: Blanka Vlašić otputovala u Rio na svoje treće Igre

“Dopuštam Gospodinu da ispiše taj scenarij. Radujem se budućnosti, otvorena sam za tu svoju priču”, rekla je.

A onda otkrila da živi predbračnu čistoću.

“Bez Božjeg blagoslova nema se smisla upuštati u to. To je polovična definicija braka. Ja želim da to sve bude onako kako gospodin Bog zamisli, to jedino tako može biti plodonosno u punini”, rekla je.