BIZARNI INTERVJU BIVŠE PJEVAČICE ET-JA: ‘Bojim se za sebe jer vidim da se bivši partner još nije mene riješio’

Bivša pjevačica ET-ja progovorila je o odnosu s bivšim partnerom koji ju je fizički zlostavljao, ali i o svom novom zaručniku s kojim joj je konačno svanulo sunce.

Katarina Rautek, bivša pjevačica ET-ja koja je nedavno optužila bivšeg partnera za zlostavljanje, zaručila se za Josipa Omazića, inženjera prodaje u strojarstvu.

U razgovoru za RTL otkrila je kako je upoznala svog zaručnika, u kakvom je odnosu s bivšim partnerom, ali i progovorila o svojoj novoj pjesmi ‘Makni mi se’ koja kao da opisuje tešku situaciju kroz koju prolazi.

EKSPRESNE ZARUKE: Bivša pjevačica E.T.-ja rekla ‘da’ novom partneru, bivšeg čeka suđenje za zlostavljanje



Turbulentna veza s bivšim partnerom Krešimirom Svitlanovićem ostavila je traga na pjevačici, a nakon što ga je prijavila za fizičko zlostavljanje, Krešimir je završio iza rešetaka, a ona slomljena srca.

“Nisam uopće dobila izvještaj od policije da je bivši vani. Izašao je uz jamčevinu. Dajem mu da viđa djecu uredno, vidim da se dobro ponaša prema djeci i odmah sam rekla da neću nikada njemu zabraniti da viđa djecu niti obrnuto, ali djeca se trebaju priviknuti na novu obitelj. On je otac djece i djeca trebaju imati oca i trebaju biti s ocem. Oni će sami jednog dana prosuditi, odlučivati i to je to”, rekla je Katarina o bivšem partneru za RTL.

Dodala je i da se boji jer je se on još nije riješio.

“Bojim se za sebe zato što mi je bivši već pristupio preko drugih ljudi. Pristupio mi je preko drugih telefona i osobno. Za djecu se ne bojim. Znam da njima neće ništa napraviti, ali za sebe nisam sigurna jer vidim da se on mene još nije riješio”, rekla je zabrinuta pjevačica.

Ipak, Katarini je opet svanulo sunce pa se nedavno zaručila za Josipa, kod kojeg se nedavno i preselila zajedno s djecom. Otkrila je i da je njihov prvi susret bio potpuno bizaran.

“Kako je on iz Livna, išao je po nekakav sir iz Livna na autobusni kolodvor, a ja sam išla po maslinovo ulje koje mi je prijatelj poslao s Hvara pa smo se tamo i sreli, na autobusnom, tamo smo se ustvari i upoznali”, otkrila je pjevačica.

Pomalo bizarna bila je i njegova prosidba.

“Taj dan nisam ništa kuhala, nego je on rekao da će ići po carsko meso, ja svinjetinu uopće ne jedem, ali carsko volim. I čovjek je to stavio na stol i onda smo kao stavili tanjure i to i ja se okrenem i odjedanput na tanjuru prstenje. “Ma što radiš, budalo, što radiš?!”, pitala sam ga. Skužila sam što je, ali sam se počela derati na njega”, otkrila je i dodala da je i njezin zaručnik također zanimljivo reagirao.

“Kaže on meni poslije toga da mu je bilo olakšanje što sam se počela derati na njega. Nakon toga je znao da ću priznati”, otkriva.

Katarinu je lijepo prihvatila i Josipova kći iz prošle veze. “Njegova kćer mene obožava. Prekrasna je. On ima odnos s njom kakav ima, to je dijete od deset godina, to je cura ona, jedva čeka da dođe k nama”, oduševljeno priča Katarina.