BIVŠI DINAMOVAC OTKRIO ZAŠTO JE NAPRASNO OTIŠAO IZ HRVATSKE: ‘Kakav je to način? Mogli su mi to reći u lice’

Bivši nogometaš Dinama Junior Fernandes otkrio je razlog zašto je otišao iz Hrvatske.

Nogometaš i čileanski reprezentativac Junior Fernandes sa suprugom Martom preselio se u tursku Alanyju,gdje je potpisao ugovor s turskim klubom Alanyasporom. Ondje je na posudbi iz zagrebačkog Dinama, s mogućnošću prodaje na kraju sezone.

GOTOVO JE: Junior Fernandes potpisao za novi klub, bivša Dinamova zvijezda seli u Tursku



Fernandes je sada za Story po prvi puta progovorio o tome zašto je naprasno otišao iz Hrvatske.

“Poštujem odluke šefova i razumijem da me klub ili trener više ne žele, ali nakon tolikih godina u Dinamu računao sam da mi se to kaže u lice i na vrijeme. Nisam tužan što su me otpisali nego ljut zbog načina kako se to dogodilo”, otkrio je Fernandes za Story.