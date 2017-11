BIVŠA ‘FARMERICA’ BARBARA POTRESLA OBJAVOM: ‘Bivši me brutalno pretukao i ostavi da ležim u krvi kao zadnje smeće’

Barbara Peterčić, bivša natjecateljica showa ‘Farma’, na Facebooku je podijelila svoju potresnu priču o zlostavljanju u vezi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Na Facebooku je podijelila fotografije ozljeda i policijske prijave te u statusu opisala događaj koji ju je zauvijek obilježio.

Napisala je: ‘25.11. Obilježava se međunarodni dan nasilja nad ženama.

Mnogi to podržavaju isto kao i ja, ali mnogi i misle da se to njima ne može desiti. To sam do nedavno mislila i JA.

Shvatila sam što znači biti “slijep” u ljubavi. Kao i svaka druga žena zaljubila sam se, bila sretna.. Njegove mane mi nisu smetale, jer sam vidjela samo ono što želim vidjeti..



Drugi ljudi su me upozoravali, ali kao što sam i napisala, ja sam bila slijepa. Sve donedavno. Sve donedavno, dok mi osoba koju sam voljela više od svega nije priuštila noć koju nikada neću zaboraviti, noć provedenu na traumatološkom odjelu, sa šavovima na glavi. Naime, moj bivši “dragi” je ovisnik o alkoholu. 1000 puta je obećavao da će se ostaviti toga, i ja sam mu vjerovala. Dok me jedne noći nije brutalno pretukao i ostavio me da u krvi ležim na cesti kao zadnje smeće.

Te noći sam izgubila svoje JA. Te noći ON je ubio u meni zadnje atome snage.. Te noći sam shvatila ono što su mi drugi govorili, a ja uporno poricala. Kako reći ljudima koji su me cijelo vrijeme upozoravali na njega da se “to” desilo? Kako objasniti ljudima koje volim otkud mi te modrice, potres mozga, podljevi, šavovi na glavi? Slagala sam.

Istinu je znala samo moja uža obitelj, koja je uz mene bila u bolničkoj postelji.. Svojoj daljnjoj rodbini sam slagala da sam pala niz stepenice kako me ništa ne bi pitali, kako bih mogla šutjeti dok sam u sebi vrištala iz sveg glasa, dok se sva moja ljubav pretvorila u mržnju.

No, više NE MOGU. Neka svi znaju kakvo je on smeće od čovjeka! Neka svi znaju kakav je alkoholičar, psihopat, bolesnik koji ima svoje vjerne pratitelje koji pojma nemaju kakvog zlostavljača prate.. Ni jedna žena nije zaslužila takav tretman. Ni jedna žena nije zaslužila da se prema njoj itko tako odnosi.. Ni jedna žena ne mora šutjeti o tome i osjećati se jadno, poniženo.

JA SAM DOSTA ŠUTJELA!! Ljudi koji vas vole, shvatit će vas i biti uz vas u svakom trenutku.. Eto.. Skupila sam hrabrosti, svima Vam rekla što mi je na duši i molim Vas da me razumijete, ne osuđujete i ne postavljate neka dodatna pitanja jer mi je, bez obzira na ovu javnu ispovijest, i dalje teško. Budite hrabre, žene moje. Otvorite oči i ne poričite stvari, jer svakom se može desiti…’